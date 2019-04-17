Пермский Promobot представил робота-компаньона с человеческой внешностью

IT-компания Promobot из Перми представила проект робота-компаньона с человеческой внешностью по имени Алекс. Презентация состоялась на форуме Skolkovo Robotics 2019.

По заверениям разработчиков, робот умеет выражать эмоции мимикой и вести беседу, в том числе даже отвечать не вопросы. Сооснователь Promobot Олег Кивокурцев подчеркнул, что у Алекса есть 29 степеней свободы на лице.

«Алекс может обучаться на неструктурированных данных. Это позволяет делать нейросетевая лингвистическая база», — цитирует Кивокурцева пресс-служба губернатора Пермского края.

Новый робот выйдет на рынок примерно через 1,5 года. Его цена будет начинаться от 1 миллиона рублей.

Напомним, ранее Promobot создал робота-полицейского для службы в Азии.