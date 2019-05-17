В Кадастровой палате разъяснят, в каких случаях необходимо платить налог за теплицы и лицензировать скважины

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На вопросы дачников, связанные с новым законом, ответят в Кадастровой палате РТ 23 мая по телефону 514-90-77 (доб. 2293). Время работы «горячей линии» — с 8.00 до 15.00.



— «Горячая линия» приурочена к началу дачного сезона, когда проблемы, порожденные вступлением в силу закона «О ведении садоводства и огородничества…», стали особенно актуальными, — пояснили в пресс-службе ведомства «Реальному времени». — Она проводится в рамках Всероссийской недели правовой помощи владельцам загородной недвижимости, организованной Федеральной кадастровой палатой Росреестра.

Дачники смогут получить ответы на вопросы о том, что можно строить на садовых участках, что признается самостроем, нужно ли платить налог за теплицы, лицензировать скважины и колодцы, как избежать излишнего налогового бремени и не попасть под штрафные санкции, как «прописаться» на даче и другие.