Эксперт прогнозирует курс доллара не выше 65,5 рубля

Директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов считает,что на следующей неделе рубль сохранит свои позиции в диапазоне 64,2—65,5 рубля за 1$. Поддержку рублю на этой неделе оказал высокий спрос на отечественную валюту со стороны иностранных инвесторов. Стартовавший в России налоговый период будет поддерживать эту положительную тенденцию и на следующей неделе. Ожидается, что геополитические факторы не окажут существенного влияния на курс рубля.

Сегодня состоится саммит министров экономики и финансов Евросоюза, а также будет опубликован базовый индекс потребительских цен в еврозоне. В связи с этим директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин прогнозирует курс USD/RUB на сегодня 64,30—65,05.

Вчера рубль закрылся на отметке в 64,59 руб./долл. Укрепление рубля в последнее время большей частью связано с повышением интереса иностранных инвесторов к российскому фондовому рынку. На фоне ухудшения отношений США с Китаем, а также с появлением интересных корпоративных историй, поток иностранных инвестиций увеличился, что приводит к краткосрочному укреплению рубля. Тем более существуют сильные ожидания по понижению ключевой ставки Банком России, что делает покупки ценных бумаг очень перспективными на текущий момент.

Нефть, конечно, тоже оказывает поддержку российской валюте. Так, вчера котировки нефти в моменте достигали уровня в 73,40 долл./бар. Существует большая вероятность, что скоро может состояться и штурм отметки в 75 долл./бар.