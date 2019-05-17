Более половины компаний МСП вынуждены остановить все операции из-за блокировки счетов

52% малых и средних предприятий из числа тех, которые столкнулись с блокировками средств банками, оказались вынуждены полностью остановить все операции, сообщает РБК.

Слишком жесткие «антиотмывочные» требования толкают бизнес переходить на наличные расчеты. В 2018 году блокировка счетов сказалась на бизнесе сильнее, чем годом ранее. Общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов отмечает, что подобные блокировки ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах. По его мнению, на практике это в большинстве случаев приводит к гибели бизнеса.

Напомним, ранее Госдума предложила ввести штрафы от 100 тысяч рублей для банков, нарушивших «антиотмывочный» закон.

