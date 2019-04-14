Госдума предложила ввести штрафы от 100 тысяч рублей для нарушивших антиотмывочный закон банков

Комитет Госдумы по финансовому рынку внес изменения в законопроект, позволяющий ЦБ штрафовать банки. Согласно новой редакции, минимальное наказание за нарушение антиотмывочного закона составит 100 тысяч рублей.

При этом в случае неустранения выявленных нарушений и при реальной угрозе интересам их кредиторов и вкладчиков минимальный штраф достигнет 1 млн рублей, передает «Прайм».

Согласно поправке, при нарушении банком требований антиотмывочного закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России штраф может составить до 0,1% размера собственных средств, но не менее 100 тысяч рублей.

Законопроект, внесенный правительством РФ и принятый затем Госдумой в первом чтении, наделял ЦБ правом взыскать штраф в первом случае до 0,1% размера собственных средств банка, во втором — до 1% размера таких средств. Таким образом, эти штрафы предлагалось рассчитывать исходя из минимального размера собственных средств банка, а не его уставного капитала.

Однако при подготовке ко второму чтению комитет по финрынку поддержал поправку, которая сохраняет привязку этих штрафов к размеру уставного капитала банка, за исключением случаев, связанных с нарушением в сфере противодействия легализации преступных доходов. Согласно поправке, при нарушении банком требований антиотмывочного закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России штраф может составить до 0,1% размера собственных средств, но не менее 100 тысяч рублей. А если банк не выполнит предписание ЦБ об устранении таких нарушений или они создали реальную угрозу интересам его кредиторам (вкладчикам), штраф может составить до 1% размера собственных средств, но не менее 1 миллиона рублей.