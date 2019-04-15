Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

Премьер-министр РФ подписал постановление о начислении детских пособий, выплат безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, на карты национальной платежной системы «Мир».

Согласно документу, перевод этих выплат на карту «Мир» начнется с 1 мая 2019 года.

Ранее сообщалось, что с февраля российские банки начали переводить выплаты военных пенсионеров и пенсионеров силовых и правоохранительных структур на карту «Мир».