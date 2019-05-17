В России впервые за 45 лет создадут новый патрон для снайперского оружия

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш), входящий к госкорпорацию «Ростех», разрабатывает новый патрон в калибре .338 Lapua Magnum. Об этом заявил гендиректор учреждения Альберт Баков.

По его словам, предприятие создает специальный снайперский патрон для стрельбы на большие дистанции. Баков подчеркнул, что подобного в России не было с 1974 года, так как конкретных задач не ставилось.

«Кроме того, есть задача поработать с патроном 7,62х39 мм. Посмотрим, как можно его улучшить», — сказал он «РИА Новости».

Специалисты планируют сконструировать оборудование для производства, создать пороха, капсюли и так далее.

Напомним, ранее сообщалось, что новая российская снайперская винтовка «Уголек» появится к 2022 году.