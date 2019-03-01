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Новая российская снайперская винтовка «Уголек» появится к 2022 году

10:28, 01.03.2019
Новая российская снайперская винтовка «Уголек» появится к 2022 году
Фото: pixabay.com

Новый снайперский комплекс, создаваемый в рамках опытно-конструкторской работы «Уголек», будет разработан к 2022 году. Об этом заявил главный конструктор ЦНИИТОЧМАШ по экипировке «Ратник» Олег Некрасов.

Создание нового оружия ведется по заказу Минобороны РФ. Планируется, что винтовка будет использовать российские патроны, но в натовских калибрах — .308 Winchester (7,62х51 мм) и .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм).

Кроме того, для разработки снайперского комплекса будет использованы исключительно отечественные комплектующие, в том числе новые прицелы, пороха и капсюли, передает ТАСС.

«Работа очень масштабная. Мы начали ее в прошлом и году и планируем завершить через четыре года», — подчеркнул Игорь Некрасов.

Большая часть информации по опытно-конструкторской работе «Уголек» закрыта.

Напомним, ранее сообщалось, что разрабатываемое оружие не заменит снайперскую винтовку Драгунова (СВД).

ПромышленностьОПК
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