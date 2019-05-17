Следком начал проверку после жалобы Путину на компанию по ремонту лифтов в Пензе

Следственное управление СКР по Пензенской области начало проверку после жалобы журналистки президенту РФ Владимиру Путину на компанию "СПб-Лифт", которая затянула замену лифтов в одном из многоэтажных домов Пензы.

Как сообщается на сайте СК, проверка ведется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность".

В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц регионального фонда капремонта, которые отвечают за обеспечение организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Ранее Путин прокомментировал сюжет о ветеранах Великой Отечественной войны из Пензы, которые не могли спуститься на первый этаж из-за неработающего лифта.

«Я представляю, если люди в возрасте, они спуститься не могут.. Я прекрасно понимаю людей, которые оказались в такой ситуации, ну безобразие, что еще говорить», — сказал он.

