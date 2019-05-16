Group-IB назвала стоимость накрутки результатов на финале шоу «Голос»

Компания Group-IB посчитала, сколько было потрачено на накрутку результатов на финале шестого сезона шоу «Голос».

Всего было зафиксировано 38 тысяч накрученных голосов. Один голос стоит примерно 60—80 рублей. В итоге организаторы фальсификации потратили на фальсификацию результатов от 2,28 до 3,04 млн рублей, передает «РИА Новости».

Напомним, сегодня стало известно, что Group-IB выявила массированную автоматизированную отправку СМС, в том числе в пользу участника «Голос. Дети» под номером семь — дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. В результате Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона проекта «Голос. Дети».

Победителя шестого сезона «Голос. Дети» определят в ходе специального выпуска, который пройдет в прямом эфире 24 мая.