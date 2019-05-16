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В России появится День географа

19:10, 16.05.2019
В России появится День географа
Фото: pxhere.com

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ установить 18 августа День географа.

Праздник появится в целях популяризации географии и повышения престижа профессии географа. Отмечать его будут 18 августа, в день основания Русского географического общества, сообщается на сайте Кремля.

Также Путин поручил представить проект указа об установлении почетного звания «Заслуженный географ Российской Федерации».

Ранее в Госдуму внесли законопроект о праздновании Дня Победы над милитаристской Японией. Отмечать его предлагается 3 сентября.

Общество
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