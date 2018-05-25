Правительство РФ поддержало законопроект о допуске родственников пациентов в реанимацию

Кабинет министров поддержал законопроект о посещении больных в реанимации. Об этом рассказал один из разработчиков проекта закона Николай Герасименко.

Порядок посещений должен установить Минздрав. При этом дата первого чтения законопроекта еще не определена. В настоящее время визиты в реанимацию разрешены священнослужителям и адвокатам.

Также отмечается, что урегулирован вопрос создания условий, которые обеспечивают возможность посещения пациента в медорганизации, сообщают "Известия".

Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский подчеркнул, что у медучреждений не должно быть права запрещать визиты семьи, так как это противоречит Конституции РФ, утверждающей свободу перемещения.

Ранее Хабенский попросил Путина обязать больницы пускать родственников в палаты реанимаций.

