Главы трех регионов ПФО попали в десятку медиарейтинга губернаторов

В медиарейтинг губернаторов за апрель 2019 года попали главы трех регионов ПФО. Об этом говорится в исследовании «Медиалогии» по итогам предыдущего месяца.

На пятой позиции находится врио главы Башкирии Радий Хабиров, на восьмом месте — президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Топ-10 замыкает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, ранее эксперты составили рейтинг самых упоминаемых в СМИ российских женщин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возглавила его. Данные за март этого года подготовила компания «Медиалогия».

На втором месте находится телеведущая Ксения Собчак. Тройку замыкает певица Ольга Бузова. Далее следуют российские политики Валентина Матвиенко и Татьяна Голикова.

