В России отзывают 420 автомобилей Lexus из-за проблем с шинами

Дилер ООО «Тойота Мотор», являющийся официальным представителем Lexus на российском рынке, отзывает 420 автомобилей.

Под отзыв попадают автомобили Lexus LS 500 и Lexus LS 350 с шинами типа run-flat, произведенные с 11 января по 12 июля 2018 года, информирует Росстандарт.



Причина отзыва заключается в том, что из-за некорректной сборки шины и колесного диска существует вероятность возникновения трещины в упрочненном слое боковины шины, что может привести к потере устойчивости и увеличить риск ДТП.



На транспортных средствах будет выполнена замена шин на новые. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Ранее Росстандарт сообщил об отзыве 84 тысяч автомобилей Toyota и Lexus из-за проблем с подушками безопасности.

