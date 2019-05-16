ЦБ обратится к силовикам по поводу татарстанской страховой компании НАСКО

Центробанк РФ готовит обращения в правоохранительные органы по поводу работы страховых компаний «Респект» и НАСКО, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал замглавы ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Он отметил, что регулятор готовит обращения в правоохранительные органы, учитывая состояние активов и документов компаний, которые были получены, когда туда стала входить временная администрация.

Напомним, накануне Центробанк отозвал часть лицензий у «Национальной страховой компании Татарстан» (НАСКО).

Отмечается, что отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни и добровольного имущественного страхования, а также ряд других, в том числе на обязательное государственное страхование жизни и здоровья военных.

