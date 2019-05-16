Group-IB выявила накрутку голосов в пользу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Group-IB выявила массированную автоматизированную отправку СМС, в том числе в пользу участника «Голос. Дети» под номером семь — дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.



В пресс-службе компании уточнили, что всего в подобной накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тысяч СМС. При этом телефонные номера принадлежали одному оператору, использовался один тариф. На момент проверки использованные номера были недоступны.



Специалисты Group-IB также выяснили, что один из регионов, участвовавших в голосовании, показал необычно высокую активность сразу после его начала. Проверка показала, что в этом регионе для IVR-звонков были задействованы боты.



В Group-IB отметили, что это результаты только первой части расследования. Все работы будут завершены до конца месяца.



Напомним, скандал разгорелся после того, как десятилетняя дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова победила в финале шестого сезона телепроекта с результатом 56,5% голосов. СМИ писали, что аномальные результаты голосования за Абрамову были зафиксированы в Москве, Подмосковье, Курской, Калининградской и Кировской областях.

