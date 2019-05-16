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Галимова о захвате школьников в казанской гимназии №7: «Ситуация непростая»

13:52, 16.05.2019
Галимова о захвате школьников в казанской гимназии №7: «Ситуация непростая»
Фото: realnoevremya.ru

У истории с вооруженным учеником казанской гимназии №7, который взял в заложники одноклассников, не может быть однозначной оценки, сообщает ИА «Татар-информ».

— Прошу не забывать, что речь о несовершеннолетнем ребенке, и нужно учитывать вопросы частной жизни. Ситуация непростая. Он также переживает, все там очень непросто, — прокомментировала ситуацию официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также прокомментировала инцидент, случившийся 13 мая в гимназии №7. Она подчеркнула, что нужно разбираться, как в руки молодого человека попало оружие, как оно попало в школу, и сделать из этого системную работу.

Происшествия Татарстан
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