Галимова о захвате школьников в казанской гимназии №7: «Ситуация непростая»

У истории с вооруженным учеником казанской гимназии №7, который взял в заложники одноклассников, не может быть однозначной оценки, сообщает ИА «Татар-информ».

— Прошу не забывать, что речь о несовершеннолетнем ребенке, и нужно учитывать вопросы частной жизни. Ситуация непростая. Он также переживает, все там очень непросто, — прокомментировала ситуацию официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также прокомментировала инцидент, случившийся 13 мая в гимназии №7. Она подчеркнула, что нужно разбираться, как в руки молодого человека попало оружие, как оно попало в школу, и сделать из этого системную работу.

