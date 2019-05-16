Москалькова о казанском гимназисте, захватившем класс: «Нужно разбираться, как в руки молодого человека попало оружие»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на пресс-подходе прокомментировала ситуацию с казанским гимназистом, захватившим класс. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

— В этом случае нужно разбираться, как в руки этого молодого человека попало оружие, как оно попало в школу, и сделать из этого системную работу. Сегодня нужно подойти к этому вопросу не просто комплексно в отношении молодого человека, который не имел прав на оружие, комплексно — в отношении тех, кто имеет права на ношение оружия, — как они получают справки о состоянии здоровья, как они получают характеристики, все это требует серьезного реформирования, пересмотра, — считает Москалькова.

Напомним, сегодня в Казани проходит Координационный совет уполномоченных по правам человека, в котором принимает участие Татьяна Москалькова.

