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Москалькова о казанском гимназисте, захватившем класс: «Нужно разбираться, как в руки молодого человека попало оружие»

13:17, 16.05.2019 2
Москалькова о казанском гимназисте, захватившем класс: «Нужно разбираться, как в руки молодого человека попало оружие»
Фото: realnoevremya.ru/ Ирина Плотникова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на пресс-подходе прокомментировала ситуацию с казанским гимназистом, захватившим класс. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

— В этом случае нужно разбираться, как в руки этого молодого человека попало оружие, как оно попало в школу, и сделать из этого системную работу. Сегодня нужно подойти к этому вопросу не просто комплексно в отношении молодого человека, который не имел прав на оружие, комплексно — в отношении тех, кто имеет права на ношение оружия, — как они получают справки о состоянии здоровья, как они получают характеристики, все это требует серьезного реформирования, пересмотра, — считает Москалькова.

Напомним, сегодня в Казани проходит Координационный совет уполномоченных по правам человека, в котором принимает участие Татьяна Москалькова.

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:53
    Если так сказала- рассуждала, то весьма удивляет безграмотность чиновника! Вот если бы там у кого-то было оружие, то парнишка туда с "пукалкой" своей бы не совался. Это есть Школа. Хотя придурков полно в других местах и никакой гарантии нет, что выйдешь и вернешься живым-здоровым.
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  • Анонимно 14:42
    Оружие-то пневматическое, игрушечное почти.
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