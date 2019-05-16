По итогам первого квартала 2019 года НЕФАЗ увеличил убыток в 2,6 раза

По итогам первого квартала 2019 года ПАО «Нефтекамский автозавод» (НЕФАЗ, входит в КАМАЗ) получило чистый убыток в размере 897,3 млн рублей. Данные размещены на официальном портале центра раскрытия корпоративной информации.

Это в 2,6 раза больше показателя за аналогичный период 2018 года. Выручка предприятия увеличилась на 43,7% — до 2,896 млрд рублей. Примечательно, что себестоимость увеличилась на 65%, до 3,705 млрд рублей. В результате валовой убыток вырос в 3,5 раза.

Напомним, ранее совет директоров ПАО «Нефтекамский автозавод» (НЕФАЗ, входит в КАМАЗ) рекомендовал акционерам на годовом собрании 31 мая принять решение не выплачивать дивиденды за 2018 год.

