Новости общества

15:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Казани Татьяна Москалькова обсудит вопросы защиты трудовых прав

09:36, 16.05.2019
Сегодня в Казани Татьяна Москалькова обсудит вопросы защиты трудовых прав
Фото: realnoevremya.ru/ Олег Тихонов

16 мая в Казани пройдет координационный совет уполномоченных по правам человека, посвященный защите трудовых прав граждан. Ожидается, что в нем примет участие уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Информация размещена на официальном портале уполномоченного по правам человека в РФ.

На заседании планируется обсудить вопросы соблюдения и защиты прав и интересов граждан в сфере труда, повышения доступности и качества профессионального образования.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила ввести в школах должность специалиста по анализу профилей школьников и студентов в социальных сетях.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова Москальковой, это позволит выявлять склонных к депрессии или агрессивному поведению подростков.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров