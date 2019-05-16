Сегодня в Казани Татьяна Москалькова обсудит вопросы защиты трудовых прав

16 мая в Казани пройдет координационный совет уполномоченных по правам человека, посвященный защите трудовых прав граждан. Ожидается, что в нем примет участие уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Информация размещена на официальном портале уполномоченного по правам человека в РФ.

На заседании планируется обсудить вопросы соблюдения и защиты прав и интересов граждан в сфере труда, повышения доступности и качества профессионального образования.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила ввести в школах должность специалиста по анализу профилей школьников и студентов в социальных сетях.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова Москальковой, это позволит выявлять склонных к депрессии или агрессивному поведению подростков.

