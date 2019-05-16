В Ульяновске с 1 июня увеличится плата за детский сад

В Ульяновске с 1 июня 2019 года на 117 рублей в месяц будет повышена родительская плата за присмотр и уход за ребенком в детском саду.



Таким образом, с начала июня родители будут платить за детский сад 2889 рублей в месяц вместо 2772 рублей. В день плата составит 137,6 рубля, что ниже определенного постановлением правительства Ульяновской области максимального размера родительской платы в 138,9 рубля.

Начальник управления образования администрации Ульяновска Светлана Куликова рассказала, что все компенсационный выплаты, которые получали родители, сохранятся.

Вся дополнительная нагрузка в связи с повышением цен операторами питания ляжет на городской бюджет. Для этих целей выделено около 5 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Ульяновска.



Ранее Минпросвещения РФ разработало рекомендации по обучению финансовой грамотности в детских садах. Занятия по программе экономического воспитания предлагается проводить в игровой форме.

