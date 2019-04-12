В российских детсадах начнут обучать финансовой грамотности
Минпросвещения РФ разработало рекомендации по обучению финансовой грамотности в детских садах.
Документ создавался совместно с Центробанком в рамках реализации государственной образовательной политики и информационных технологий для воспитателей детских садов по развитию экономического воспитания детей в возрасте от 5 до 7 лет.
Планируется, что таким образом дети научатся бережному отношению к деньгам, а также у них сформируется представление о финансовом мире, рассказали в пресс-службе Минпросвещения.
Занятия по программе экономического воспитания будут проходить в игровой форме.
В настоящее время рекомендации отправлены во все регионы России.
Напомним, ранее Минпросвещения выступило с предложением не пускать в школу детей без прививок.ОбществоОбразование
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