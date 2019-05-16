Глава АСВ: «Вкладчик сможет получать страховые выплаты дистанционно»

Глава АСВ Юрий Исаев сообщил, что в перспективе вкладчик сможет получать страховые выплаты дистанционно. Об этом он заявил в интервью агентству «Прайм».

Исаев рассказал, что обновленная стратегия АСВ предполагает развитие максимальной доступности услуг агентства для вкладчика в онлайн-режиме.

— В перспективе вкладчик сможет получать страховые выплаты дистанционно: через официальный сайт агентства или банков-агентов, через Единый портал госуслуг либо через маркетплейс, который создает Банк России для дистанционного привлечения вкладов банками, — заявил Исаев.

Напомним, задолженность агентства по страхованию вкладов перед Центробанком по кредитам, предоставленным санируемым банкам, составила 1,08 трлн рублей.

