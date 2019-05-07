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Долг АСВ по кредитам на оздоровление банков за год сократился почти на 147 млрд рублей

22:42, 07.05.2019
Долг АСВ по кредитам на оздоровление банков за год сократился почти на 147 млрд рублей
Фото: pixabay.com

Задолженность агентства по страхованию вкладов перед Центробанком по кредитам, предоставленным санируемым банкам, составила 1,08 трлн рублей. Данные содержатся в отчете ЦБ РФ, размещенном на официальном портале.

Размер задолженности представлен на конец 2018 года. За год она сократилась на 146,6 млрд рублей. АСВ рассчитывает вернуть кредиты ЦБ к 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам 2018 года Центральный банк России получил убыток в размере 434,6 млрд рублей.

В 2017 году убыток составлял 435,3 млрд рублей. За 2018 год процентные доходы ЦБ РФ показали рост 28,2% и достигли 361,7 млрд рублей. Объем активов регулятора вырос до 39,4 млрд рублей.

ЭкономикаФинансыБанкиОбществоВластьИнфраструктура
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