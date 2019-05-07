Долг АСВ по кредитам на оздоровление банков за год сократился почти на 147 млрд рублей

Задолженность агентства по страхованию вкладов перед Центробанком по кредитам, предоставленным санируемым банкам, составила 1,08 трлн рублей. Данные содержатся в отчете ЦБ РФ, размещенном на официальном портале.

Размер задолженности представлен на конец 2018 года. За год она сократилась на 146,6 млрд рублей. АСВ рассчитывает вернуть кредиты ЦБ к 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам 2018 года Центральный банк России получил убыток в размере 434,6 млрд рублей.

В 2017 году убыток составлял 435,3 млрд рублей. За 2018 год процентные доходы ЦБ РФ показали рост 28,2% и достигли 361,7 млрд рублей. Объем активов регулятора вырос до 39,4 млрд рублей.

