Руслан Камболов: «Обязательно нужно выигрывать последний домашний матч в чемпионате»
Защитник «Рубина» Руслан Камболов рассказал, как казанская команда готовится к матчу 29 тура РПЛ против махачкалинского «Анжи»:
— Подготовка идет в обычном режиме. Сейчас прошел недельный цикл, получилось даже чуть больше. Все нормально.
— «Анжи» уже ни за что не борется в чемпионате...
— Мы на это не смотрим. У нас заключительный домашний матч чемпионата — нужно выиграть, порадовать собственных болельщиков.
— Как думаешь, болельщики довольны последними матчами?
— Нет, конечно. Как и мы. Набирали мало очков, хотя стремились подняться вверх в таблице. Но это футбол, так получилось. Обязательно нужно выигрывать последний домашний матч сезона.
— Объявлен расширенный состав сборной России — там мало игроков «Рубина». Это как-то задевает?
— Конечно, хотелось бы попасть в этот список. Не увидел там своей фамилии. Это выбор тренера — приводит слова Камболова корреспондент «Реального времени» с открытой тренировки казанской команды.
Напомним, что «Рубин» и «Анжи» сыграют 20 мая, в понедельник, в Казани. Начало встречи — в 19.00 мск.
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