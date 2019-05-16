Руслан Камболов: «Обязательно нужно выигрывать последний домашний матч в чемпионате»

Фото: Олег Тихонов "Реальное время"

Защитник «Рубина» Руслан Камболов рассказал, как казанская команда готовится к матчу 29 тура РПЛ против махачкалинского «Анжи»:

— Подготовка идет в обычном режиме. Сейчас прошел недельный цикл, получилось даже чуть больше. Все нормально.

— «Анжи» уже ни за что не борется в чемпионате...

— Мы на это не смотрим. У нас заключительный домашний матч чемпионата — нужно выиграть, порадовать собственных болельщиков.

— Как думаешь, болельщики довольны последними матчами?



— Нет, конечно. Как и мы. Набирали мало очков, хотя стремились подняться вверх в таблице. Но это футбол, так получилось. Обязательно нужно выигрывать последний домашний матч сезона.



— Объявлен расширенный состав сборной России — там мало игроков «Рубина». Это как-то задевает?



— Конечно, хотелось бы попасть в этот список. Не увидел там своей фамилии. Это выбор тренера — приводит слова Камболова корреспондент «Реального времени» с открытой тренировки казанской команды.

Напомним, что «Рубин» и «Анжи» сыграют 20 мая, в понедельник, в Казани. Начало встречи — в 19.00 мск.

