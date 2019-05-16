В России начнут выпускать хлеб с пониженным содержанием соли

ФИЦ питания и биотехнологии и НИИ хлебопекарной промышленности разработали рекомендации для производителей хлеба по снижению содержания соли в выпускаемых продуктах на 15%.



«Граждане уже потребляют чрезмерное количество соли из-за своих традиционных пристрастий в еде. Речь идет о таких продуктах, как, например, сало, сельдь. При этом хлеб — один из основных источников получения соли в течение дня: мучную продукцию в среднем употребляют четыре раза в день, поэтому снижать объем соли в ней важно», — сообщил замглавы ФИЦ Алексей Камбаров, его слова приводят «Известия».

Директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко отметила, что снижение содержания соли на 15% не скажется на вкусе и других качественных характеристиках хлеба, а также на самом процессе производства.

Ранее исследователи из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета нашли неочевидную связь между хлебом и риском развития ожирения и диабета. Оказалось, что повышенный уровень соответствующих гормонов вызывается пропионатом, который добавляют в хлеб против плесени.