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Ученые: хлеб несет малоизученную угрозу здоровью

03:32, 29.04.2019
Ученые: хлеб несет малоизученную угрозу здоровью
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Исследователи из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета нашли неочевидную связь между хлебом и риском развития ожирения и диабета. Оказалось, что повышенный уровень соответствующих гормонов вызывается пропионатом, который добавляют в хлеб против плесени.

Ученые давали мышам пропионат и заметили, что тех повышался уровень гормонов. В том числе глюкагона и норадреналина, а также недавно белка, связывающего жирные кислоты FABP4, говорится в статье в журнале Science Translational Medicine. В итоге у мышей наблюдалась гипергликемия, характерному признаку диабета.

Повышения уровня гормонов ученые обнаружили и при исследовании на людях. Они давали 7 здоровым волонтерам один грамм пропионата, а еще 7 – плацебо. Нарушения наблюдались только у первой группы.

Общество
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