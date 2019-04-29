Ученые: хлеб несет малоизученную угрозу здоровью

Исследователи из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета нашли неочевидную связь между хлебом и риском развития ожирения и диабета. Оказалось, что повышенный уровень соответствующих гормонов вызывается пропионатом, который добавляют в хлеб против плесени.

Ученые давали мышам пропионат и заметили, что тех повышался уровень гормонов. В том числе глюкагона и норадреналина, а также недавно белка, связывающего жирные кислоты FABP4, говорится в статье в журнале Science Translational Medicine. В итоге у мышей наблюдалась гипергликемия, характерному признаку диабета.

Повышения уровня гормонов ученые обнаружили и при исследовании на людях. Они давали 7 здоровым волонтерам один грамм пропионата, а еще 7 – плацебо. Нарушения наблюдались только у первой группы.