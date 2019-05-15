МИД РФ: вопрос о границе с Эстонией закрыт навсегда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вопрос о государственной границе с Эстонией закрыт для России навсегда.

Так она прокомментировала заявление главы МВД Марта Хельме о том, что Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% «оккупированной» территории.

«Эти провокационные выпады, содержащие по сути территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы. Позиция России хорошо известна: Тартуский договор давно принадлежит истории. Его действие, как и других международных соглашений, имевшихся у Эстонии, в том числе с Советской Россией в период 1920—1940 годов, прекратилось 6 августа 1940 года с вхождением Эстонии в состав СССР», — цитирует Захарову пресс-служба МИД РФ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на российский дипломатический источник, это Ивангород, а также часть Печорского района. По условиям Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии, но после ее вхождения в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.