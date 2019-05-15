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Россияне попали в список самых некрасивых наций в мире

19:58, 15.05.2019 8
Россияне попали в список самых некрасивых наций в мире
Фото: ru.wikipedia.org

Пользователи сайта знакомств Beautiful People назвали страны с самыми «некрасивыми» жителями.

Как сообщает Mirror, самыми некрасивыми мужчинами были признаны представители Великобритании за недостаточное внимание к своей внешности и ленивый образ жизни. Также в число некрасивых нации попали жители России, Польши, Индии и Филиппин.

Beautiful People позиционирует себя как портал «только для красивых людей». Он был создан в 2002 году и с тех пор отказал в регистрации 8,5 млн человек по всему миру за недостаточную привлекательность

Ранее жительницу Йошкар-Олы признали самой красивой замужней женщиной в России.

Общество
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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 15 мая
    Бред.
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  • Анонимно 15 мая
    Полный!
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  • Анонимно 15 мая
    Ребят, не парьтесь самые красивые женщины и мужики в России, на Украине и Белоруссии. Чего вы ждали от американского сайта, чтобы они своих заклятых врагов признали красивее всех? А потом мы противники геев/лесбиянок и уж тем более однополых браков, которых в том числе прославляет этот журнал. Да немки, итальянки тоже красивые, да я думаю, что в каждой нации есть на кого полюбоваться, но уж точно не на "скандинавов".
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  • Анонимно 15 мая
    Нужно Русским сделать нормальные условия для жизни, чтобы жили, а не выживали. Швеция и Норвегия спокойные страны. А то развалили страну Советский союз, скольким людям переломали жизни и лишили элементарной уверенности в будущее. Сейчас тоже не лучше, чем было, нет у людей уверенности в завтрашнем дне. Тех кто судит о красоте в такие бы условия выживания сунуть, они бы точно рехнулись, а Русские выживают. Насчёт красоты, так у разных наций есть красивые люди.
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    Анонимно 01:48
    Да, в России нет уверенности в завтрашнем дне. Но и в других странах его тоже нет. Пример. Мои друзья в Испании (русские, но с гражданством) купили дом в Испании, кредит платили исправно. И оставалось два месяца до завершения выплат. Но кризис и все потеряли работу, на еду не было не то что на выплату кредита. Банк подал в суд, пришли приставы и всю семью (четырех человек) выбросили на улицу, арестовали дом и все имущество (недвижимое). И они два месяца жили на пляже, благо, дело было летом. Пока муж не нашел работу. Тогда они сняли квартиру. Второй пример. Уже в России. Семья взяла кредит (потребительский). Причем даже не кредит, а кредиты (в трех банках. Но через год не смогли оплачивать. Банки подали в суд, пришли приставы. Кое-что из имущества взяли за долги, но не все, т.к. нельзя, по российскому закону, лишить человека всего. Так, не взяли холодильник, ведь он был один, как и стиральная машина. Ну взяли домашний кинотеатр, что-то из бытовой техники, которая была в двух экземплярах. Но главное - квартиру не взяли, поскольку это единственное жилье, а по закону нельзя выбросить человека на улицу. А кредит был большой - на пару миллионов, как раз стоимость квартиры. Так чьи законы гуманнее?
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  • Анонимно 15 мая
    Да все правильно, скандинавы красивее всех, у них правильные черты, чему тут обижаться?
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  • Анонимно 00:35
    Полное враньё! Самые красивые славянские народы!!!!!
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  • Анонимно 06:52
    К сожалению, верю. Слишком плохое питание у нас, слишком нервная жизнь, зачастую просто пугающе стрессовые ситуации, а от всего этого красивости-то не прибавляется. Наоборот, растет количество заболеваний, а без здоровья, какая красота.
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