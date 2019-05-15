Россияне попали в список самых некрасивых наций в мире

Пользователи сайта знакомств Beautiful People назвали страны с самыми «некрасивыми» жителями.

Как сообщает Mirror, самыми некрасивыми мужчинами были признаны представители Великобритании за недостаточное внимание к своей внешности и ленивый образ жизни. Также в число некрасивых нации попали жители России, Польши, Индии и Филиппин.



Beautiful People позиционирует себя как портал «только для красивых людей». Он был создан в 2002 году и с тех пор отказал в регистрации 8,5 млн человек по всему миру за недостаточную привлекательность

Ранее жительницу Йошкар-Олы признали самой красивой замужней женщиной в России.