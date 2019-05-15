Павел Франц назначен главным тренером сборной России по хоккею с мячом

Павел Франц стал главным тренером сборной России по хоккею с мячом. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).



Уточняется, что 14 мая исполком Федерации хоккея с мячом России удовлетворил просьбу об отставке Михаила Юрьева и утвердил в должности нового наставника команды Павла Франца. Имена помощников нового тренера станут известны позднее, говорится в пресс-релизе федерации.



Председатель тренерского совета Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Владимир Янко рассказал, что Франц будет совмещать работу главным тренером сборной России по хоккею с мячом и сыктывкарской команды «Строитель», передает ТАСС.



Михаил Юрьев тренировал сборную России в 2012—2015 годах. Франц входил в тренерский штаб Юрьева на чемпионате мира 2014 года, на котором сборная России завоевала золото. Второй раз Юрьев возглавил сборную в 2017 году. Под его руководством команда победила на чемпионатах мира 2018 и 2019 годов.