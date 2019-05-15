Фонду кино пришлось отложить распределение субсидий из-за низкого качества сценариев

Впервые фонд кино в сентябре проведет дополнительный конкурс работ из-за низкого качества проектов, которые представили на весеннем смотре, сообщает «Интерфакс».

В 2019 году на кинопроизводство выделяется почти 3 млрд рублей. Предполагается, что больше половины этой суммы потратят на 11 фильмов девяти компаний-лидеров. Но после распределения основной части субсидий у фонда осталось еще больше 380 млн рублей. Исполнительный директор фонда кино Вячеслав Тельнов заметил, что уровень многих представленных на конкурс сценариев не заслуживает внимания.

Напомним, ранее министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ведомство с особым приоритетом оказывает поддержку фильмам на героико-историческую тематику.

