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Подростку из Башкирии грозит уголовная ответственность за пост в соцсетях, что в школе будет заложена бомба

13:48, 15.05.2019
Подростку из Башкирии грозит уголовная ответственность за пост в соцсетях, что в школе будет заложена бомба
Фото: pixabay.com

В Кугарчинском районе Башкирии 16-летнего школьника привлекают к уголовной ответственности за запись в соцсетях, что в школе будет заложен опасный предмет, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В ходе следствия было установлено, что подросток, имея умысел на заведомо ложное сообщение, сделал соответствующую запись в соцсетях. Теперь старшеклассника привлекают к уголовной ответственности.

Происшествия Башкортостан
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