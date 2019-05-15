Подростку из Башкирии грозит уголовная ответственность за пост в соцсетях, что в школе будет заложена бомба

В Кугарчинском районе Башкирии 16-летнего школьника привлекают к уголовной ответственности за запись в соцсетях, что в школе будет заложен опасный предмет, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В ходе следствия было установлено, что подросток, имея умысел на заведомо ложное сообщение, сделал соответствующую запись в соцсетях. Теперь старшеклассника привлекают к уголовной ответственности.