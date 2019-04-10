Украина расширила торговые санкции против России

Правительство Украины расширило перечень российских товаров, запрещенных к ввозу на территорию страны.

Согласно проекту постановления, в список внесены стерилизационные банки для консервирования, бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла разной емкости, стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков различной емкости.

Также на Украину теперь нельзя ввозить формалин, пружины для тележек грузовых вагонов и т. д., пишет «Интерфакс».

Ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных персональных санкциях против РФ.

Ограничительные меры касаются 294 юридических и 848 физических лиц, причастных к строительству Крымского моста и проведению выборов в ДНР и ЛНР. Кроме того, в санкционные списки попали организаторы выборов на Крымском полуострове и лица, причастные к инциденту в Керченском проливе.