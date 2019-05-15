Венедиктов: экспертиза не выявила следов отравления Доренко

Cмерть российского журналиста Сергея Доренко наступила не в результате отравления. Об этом заявил в Telegram главный редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

По его словам, химико-биологическая экспертиза не выявила следов отравления у Доренко.



Ранее дочери Доренко от первого брака — Ксения и Екатерина Доренко — утверждали, что журналист мог быть отравлен.



Напомним, 9 мая в Москве погиб главред радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко в возрасте 59 лет. Официальной причиной смерти является разрыв аорты.

