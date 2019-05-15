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Происшествия

Под Саратовом грузовое судно село на мель на Волге

11:01, 15.05.2019 1
Под Саратовом грузовое судно село на мель на Волге
Фото: ru.wikipedia.org / ShinePhantom

Сегодня в Саратовской области сухогруз сел на мель на Волге, сообщает ТАСС.

Никто из членов экипажа не пострадал. Сухогруз, груженный кукурузой, следовал из Саратова в Астрахань. Он сел на мель около острова Казачий. Пробоин в судне нет. Ожидается, что в ближайшее время сухогруз снимет с мели буксир.

Напомним, 13 мая около 22.40 на Волге недалеко от Казани на мель села баржа, сообщает МЧС РТ.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет, также не было задержки движения судов. В 1.30 14 мая судно удалось снять с мели. Причина происшествия устанавливается.

Происшествия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 мая
    Это типо не одна я в поле кувыркалася. И в Саратовской области Волга обмелела а не только мы воду сбросили.
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