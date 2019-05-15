В Уфе в лифте жилого дома мужчина приставал к 12-летней девочке, возбуждено уголовное дело

13 мая поступило сообщение о нападении неизвестного мужчины на 12-летнюю девочку. Инцидент произошел днем в лифте жилого дома, сообщает СУ СК РФ по РБ.

Преступные действия мужчина не успел довести до конца. На крики девочки о помощи отреагировали посторонние, после чего неизвестный скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (покушение на совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Личность подозреваемого устанавливается.

Напомним, ранее правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело в отношении одного из трех обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе Павла Яромчука.

