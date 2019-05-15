Башкирия вошла в пятерку регионов России, популярных у туристов для дачного отдыха

Башкирия попала в пятерку российских регионов, популярных у туристов для летнего дачного отдыха. Данные приводит портал Tvil.ru.

Также в список субъектов РФ, где чаще всего бронируют загородные дома для отдыха, вошли Карелия, Тверская, Ленинградская и Ярославская области. Туристы планируют провести на даче в среднем пять-семь дней, чаще всего арендуют дома на две семьи.

При этом дешевле всех стоимость аренды дома обойдется в Башкирии – 3,2 тысячи рублей в день. Самые дорогие варианты — в Тверской области. Чтобы снять там дом, необходимо платить от 5,7 тысячи рублей.

Напомним, ранее аналитики рассказали о десяти самых популярных странах для отдыха летом.