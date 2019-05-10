Аналитики рассказали о десяти самых популярных странах для отдыха летом

Грузия второй год подряд возглавила рейтинг самых популярных стран для отдыха летом.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сервис Туту.ру, аналитики которого проанализировали все приобретенные по акции раннего бронирования авиабилеты с датой вылета с 1 июня по 1 сентября 2019 года.

На втором месте идет Черногория, которая недавно ввела безвизовый режим для россиян. Тройку замыкает Испания.

Также в десятку популярных стран вошли Италия, Германия, Болгария, Казахстан, Молдавия, Киргизия и Азербайджан.

Ранее сообщалось, что, по данным экспертов метапоисковика авиабилетов Aviasales, самыми бюджетными зарубежными направлениями на ближайшее время являются Иордания, Испания, Израиль, ОАЭ и Кипр.