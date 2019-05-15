Трамп встретится с Помпео после возвращения госсекретаря из России

Президент США Дональд Трамп обсудит переговоры с Россией с госсекретарем Майклом Помпео после его возвращения из Сочи.

Встреча пройдет в закрытом режиме в среду, 15 мая, в Овальном кабинете Белого дома, отмечается в графике американского лидера.

Предварительно, Помпео расскажет Трампу про итоги визита в Сочи, в частности про переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, ранее в Кремле отчитались, как прошла встреча Путина и Помпео.