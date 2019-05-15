Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

По итогам l квартала 2019 года самыми угоняемыми марками автомобилей в России стали Hyundai, Toyota и Kia. Это следует из итогов опроса, проведенного «РИА Новости» среди страховщиков

Так, по статистике «Рогосстраха» и «РЕСО-Гарантии», чаще всего за отчетный период угоняли Kia Sportage, Hyundai Solaris и Toyota Camry. У «Ренессанс Страхования» помимо Hyundai Solaris в топ-3 самых угоняемых авто есть две модели Kia — Rio и Ceed. У компании МАКС в лидерах по числу угонов присутствуют Kia Rio и Sportage, а также Hyundai Tucson, у «АльфаСтрахования» — Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia.

Чаще всего машины угоняют с неохраняемых парковок возле торговых и офисных зданий, фитнес-центров, супермаркетов, государственных учреждений. Также часто происходят угоны с не оснащенной шлагбаумом придомовой территории и из гаража.

Ранее в России отменили транспортный налог на угнанные автомобили. Закон 4 апреля был одобрен Госдумой, а позже его подписал президент России Владимир Путин.