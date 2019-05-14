Путин начал встречу с Помпео и Лавровым

В резиденции президента РФ «Бочаров ручей» в Сочи началась встреча Владимира Путина с госсекретарем США Майклом Помпео и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Также во встрече принимают участие помощник президента по международным делам Юрий Ушаков и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, пишет ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин примет сегодня Помпео и Лаврова, которые расскажут о результатах своих переговоров и обсудят «те вопросы, которые очевидны». Встреча может продлиться от 30 минут до трех часов.

