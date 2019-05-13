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Кремль: Путин завтра встретится с Помпео

19:41, 13.05.2019
Кремль: Путин завтра встретится с Помпео
Фото: flickr.com

Президент РФ Владимир Путин завтра в Сочи примет госсекретаря США Майкла Помпео, который приедет на переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, после переговоров Помпео и Лавров расскажут на встрече с Путиным о результатах своих переговоров и обсудят «те вопросы, которые очевидны», пишет ТАСС.

Ранее Помпео отменил визит в Москву, который должен состояться в понедельник, 13 мая. При этом встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым не отменена. Мероприятие пройдет 14 мая в Сочи.

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