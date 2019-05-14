По итогам марта число одобренных ипотечных кредитов в РФ достигло самого низкого уровня за год

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В марте 2019 года в России зафиксировали наименьший за последний год показатель одобренных заявок по ипотечным кредитам — 25%.

За последние 12 месяцев, как отметили в пресс-службе бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», уровень одобрения заявок по ипотеке в среднем составил 40%.

Самой частой причиной отказа — 22% — является кредитная политика банка. Также поводами для отказа послужили кредитная история заемщика, несоответствие минимальным требованиям заемщика и т. д., пишет Finanz.

По итогам l квартала 2019 года объем выдачи ипотечных кредитов в банковской системе РФ составил 278 млрд рублей, средняя сумма ипотеки — 2,46 млн рублей.



Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах». Длительностью до 6 месяцев «ипотечные каникулы» могут быть предоставлены по просьбе заемщика, который оказался в трудной жизненной ситуации. К ним относят потерю кормильца, временную нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%.