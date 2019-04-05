Реализация нацпроекта «Культура» в Нижегородской области обойдется в 523 млн рублей

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что финансирование нацпроекта «Культура» в регионе превысит 523 млн рублей, сообщает ТАСС.

Эти расходы запланированы до 2024 года. Регион будет участвовать во всех трех федеральных проектах, которые входят в нацпроект «Культура», — «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Более 374 млн рублей из заявленной суммы выделят из федерального бюджета.

Напомним, ранее сообщалось, что Саратовской области намерены выделить до 2024 года более 900 млн рублей на нацпроект «Культура», сообщает ТАСС. Отмечается, что средства в основном будут направлены из федерального бюджета. Основная цель, которой нужно добиться, — увеличение числа жителей, которые посещают учреждения культуры, например театры, библиотеки. В частности, в регионе запланировано создание шести виртуальных концертных залов.







