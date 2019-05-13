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СМИ назвали причину возвращения в «Шереметьево» самолета, летевшего в Самару

09:33, 13.05.2019
СМИ назвали причину возвращения в «Шереметьево» самолета, летевшего в Самару
Фото: pixabay.com

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» после вылета из Москвы в Самару вернулся в «Шереметьево» из-за проблем с созданием безопасного давления в кабине пилотов.

Сработал датчик неисправности системы наддува. В связи с этим командир воздушного судна во время полета решил вернуться в Москву, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Самолет удалось благополучно посадить.

Напомним, самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Шереметьево в Самару в 01.59 мск с 12 на 13 мая. В районе Владимира самолет развернулся в небе и улетел в Москву.

БизнесТранспортОбщество
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