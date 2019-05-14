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Комиссия Совфеда рекомендовала лишить Арашукова мандата сенатора

12:58, 14.05.2019
Комиссия Совфеда рекомендовала лишить Арашукова мандата сенатора
Фото: council.gov.ru

Комиссия Совфеда по контролю над доходами рекомендовала палате рассмотреть вопрос о лишении статуса сенатора Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.

«По итогам рабочей группы считать установленными основания для лишения полномочий сенатора Рауфа Арашукова», — сказал глава комиссии, вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.

Окончательное решение должен принять Совет Федерации на заседании 22 мая, передает «РИА Новости».

Напомним, что сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали утром 30 января. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

В марте суд временно отстранил Арашукова от должности. Позднее Басманный суд Москвы продлил ему арест до 30 июня. В апреле СМИ сообщили, что суд арестовал имущество и денежные средства Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова в рамках уголовного дела.

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