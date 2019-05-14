Комиссия Совфеда рекомендовала лишить Арашукова мандата сенатора

Комиссия Совфеда по контролю над доходами рекомендовала палате рассмотреть вопрос о лишении статуса сенатора Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.



«По итогам рабочей группы считать установленными основания для лишения полномочий сенатора Рауфа Арашукова», — сказал глава комиссии, вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.



Окончательное решение должен принять Совет Федерации на заседании 22 мая, передает «РИА Новости».



Напомним, что сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали утром 30 января. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

В марте суд временно отстранил Арашукова от должности. Позднее Басманный суд Москвы продлил ему арест до 30 июня. В апреле СМИ сообщили, что суд арестовал имущество и денежные средства Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова в рамках уголовного дела.

