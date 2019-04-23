СМИ: суд арестовал имущество и денежные средства Арашуковых

Суд арестовал имущество и денежные средства временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова в рамках уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Список арестованного имущества не уточняется.

Напомним, что сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали утром 30 января. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Тогда же был задержан и его отец — Рауль Арашуков. По версии следствия, он является создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».

15 апреля Мосгорсуд отказался восстановить сенаторские полномочия Рауфа Арашукова.