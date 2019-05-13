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Самолет Sukhoi Superjet, летевший из Москвы в Самару, вернулся в Шереметьево

05:23, 13.05.2019
Самолет Sukhoi Superjet, летевший из Москвы в Самару, вернулся в Шереметьево
Фото: realnoevremya.ru

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево. Данные приводит портал Flightradar.

Воздушное судно вылетело из Шереметьево в 01.59 мск. В районе Владимира самолет развернулся в небе и вернулся в Москву. Причины ситуации не называются, официальных комментариев на данный момент нет.

Уточняется, что самолет по новому графику должен приземлиться в Самаре в 06.00 по местному времени.

Напомним, ранее самолет, направлявшийся в Уфу, экстренно сел в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажира.

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