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Сегодня в Татарстане ожидаются гроза, град и до +34

04:33, 14.05.2019
Сегодня в Татарстане ожидаются гроза, град и до +34
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 14 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, днем возможен град.

Ветер юго-восточный слабый, при грозе кратковременные усиления до 15—18 м/с, днем местами до 22 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +24°С до 34°С. В Казани днем ожидается от +31°С до 33°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +30°С до 34°С.

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