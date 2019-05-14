МВД подсчитало ущерб от преступлений в России по итогам 2018 года

В России ущерб от преступлений составил 563,1 млрд рублей. Данные приводятся в отчете МВД РФ по итогам 2018 года.

Согласно документу, показатель на 37,8% выше, чем за 2017 год. Причем 88,5% ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа. Также на 4,2% выросло число преступлений экономической направленности — до 109,5 тыс. преступлений.

Всего в прошлом году было зафиксировано 1991,5 тыс. преступлений, что на 3,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, передает «РИА Новости» со ссылкой на отчет.

Рост регистрируемых преступлений отмечен в 25 субъектах РФ, снижение зафиксировано в 60 регионах.

Напомним, ранее сообщалось, что самыми частыми преступлениями в России являются хищения чужого имущества.